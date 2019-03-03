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У Німеччині автовиробники вкладуть більше 40 млрд євро в електромобілі

Новини » Транспорт    03.03.2019 - 15:31
У Німеччині автовиробники вкладуть більше 40 млрд євро в електромобілі
Ілюстративне фото (twitter.com/oto_pv)

Це рішення дозволить знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу

Голова Асоціації німецької автомобільної промисловості Бернард Маттес заявив, що автоіндустрія ФРН має намір протягом трьох років інвестувати в створення електромобілів більше 40 млрд євро, а також збираються втричі збільшити кількість доступних транспортних засобів для покупця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Маттес повідомив, що цей план пов'язаний з рішенням Євросоюзу знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу, а для виконання цього завдання необхідно розширення інфраструктури.

"В Європі настає зростання електромобільності", - заявив глава асоціації.

Також він зазначив, що на даний момент покупців відштовхує від покупки електромобілів високі ціни, обмежена дистанція поїздки від одного заряду, а також інфраструктура. Але він впевнений, що в найближчі три роки найбільші автовиробники Німеччини зможуть представити на ринку сто моделей електромобілів. Маттес вважає, що у людей має бути більше стимулів для покупки такого автотранспорту.

Нагадаємо, Німеччина і Франція побудують заводи з виробництва акумуляторів для електромобілів. Новий франко-німецький план співробітництва у виробництві елементів для батарей і акумуляторів передбачає будівництво двох заводів - одного у Франції і одного в Німеччині.

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