У Німеччині автобус протаранив 6 автомобілей, постраждали 23 людини

Внаслідок наїзду рейсового автобуса на людей у німецькому місті Вісбаден загинула людина і 23 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Billd.

У результаті п’ятеро водіїв зазнали тілесних ушкоджень, а одна жінка-водій серйозно травмована.

"Водій автобуса зупинився перед головним вокзалом, щоб дозволити пасажирам заходити та виходити, але потім раптом поїхав у зворотному напрямку. Автобус протаранив три транспортні засоби, потім проїхав зелену смугу й зіткнувся з трьома іншими автомобілями", - йдеться у повідомленні.

Далі некерований автобус наїхав на інший автобус, який чекав на зупинці - удар спричинив легке поранення водія цього автобуса, дев’ять пасажирів зазнали легких травм.

Нагадаємо, 17 жовтня на заході Саудівської Аравії у результаті аварії за участю автобуса і вантажівки, під час якої автобус загорівся, загинули щонайменше 35 паломників, четверо постраждали.

Також 1 жовтня на півдні Перу пасажирський автобус зірвався у прірву з висоти 100 метрів, у результаті чого загинуло понад 20 людей, ще 30 людей постраждали.