ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Німеччині активізувалися шахраї: вимагають 6 000 євро за COVID-вакцину

Берлін, Субота 26 грудня 2020 14:17
У Німеччині активізувалися шахраї: вимагають 6 000 євро за COVID-вакцину
Фото: вакцина в Німеччині буде безкоштовною (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Напередодні вакцинації від COVID в Німеччині активізувалися шахраї. Вони намагаються виманити гроші у довірливих громадян за безкоштовну вакцину.

Про це пише Spiegel.

Зокрема, поліція Бонна повідомляє про випадки телефонного шахрайства. Після такого підозрілого дзвінка до поліції звернулася 64-річна жінка. За її словами, їй зателефонував чоловік, який представився співробітником фармацевтичної компанії і запропонував купити перший пакет вакцини за 6 000 євро.

Також повідомляється, що, коли шахрай прибув за грошима, його затримала поліція. Зловмисником виявився 51-річний громадянин Німеччини. Він намагався переконати поліцію, що готував розсилку вакцини поштою.

Німецька поліція зазначає, що це не перший випадок шахрайства та закликає громадян не вестися на хитрощі, оскільки вакцина буде безкоштовною.

Нагадаємо, оскільки Німеччина входить до Європейського союзу, вакцинація від COVID там почнеться вже завтра, 27 грудня.

Також повідомлялося, що Україна обговорює закупівлю вакцини від COVID-19 із США, Британією та Німеччиною.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ГерманиявакцинацияCOVID-19Коронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся