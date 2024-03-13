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Герасимов мог лишиться должности начальника Генштаба РФ. СМИ опубликовали документ

Россия, Среда 13 марта 2024 15:20
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Герасимов мог лишиться должности начальника Генштаба РФ. СМИ опубликовали документ Фото: глава генштаба РФ Валерий Герасимов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В российской армии, возможно, сменился глава Генштаба. На одном из документов, который должен был бы подписать глава генштаба РФ Валерий Герасимов, была замечена подпись нового исполняющего обязанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

На портале нормативно-правовых актов опубликован проект постановления правительства, который должен быть согласован "врио начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником В. Познихиром".

Ранее главой Генерального штаба был Валерий Герасимов. По какой причине появился его врио - неизвестно.

По данным россиян, учитывая то, что на портале опубликован проект документа, вряд ли речь может идти об отпуске Герасимова: к моменту согласования постановления отпуск должен был бы уже закончиться.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину в военном руководстве России произошли неоднократные перестановки.

О том, куда исчезают российские генералы и кто из них "прославился" больше всего - в материале РБК-Украина.

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