Герасимов: міжнародні партнери не довіряють нинішньому керівництву України

Міжнародні партнери України не довіряють нинішньому керівництву, тому й вимагають ухвалення так званого "антиколомойського" закону довести свою незалежність від олігархів. Про це заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов в ефірі телеканалу "1+1", передає РБК-Україна.

Герасимов переконаний, саме через це МВФ не відкриває нову кредитну програму для України.

"Чому з МВФ так важко йдуть перемовини? Тому що саме до Зеленського немає довіри у цьому міжнародному світі, був би Порошенко - давно би вже домовився", - зазначив Герасимов.

Герасимов також додав, що президент Володимир Зеленський отримав владу в країні з запасом економічної міцності, але вже з осені 2019 року економіка пішла в піке, і епідемія коронавірусу лише погіршила ситуацію.

"У країні немає грошей, нам потрібна співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Якщо ви говорите, що співпраця з МВФ - це погано, то що 100 країн у світі звернулися до МВФ - то вони всі дурні? Жоден інвестор не зайде у країну, якщо у неї немає співпраці з МВФ. І зараз все просто: буде співпраця - не буде дефолту, не буде співпраці - буде дефолт", - резюмував Герасимов.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада зможе прийняти у другому читанні закон про банківську діяльність, необхідний для кредитування МВФ, не раніше травня.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".