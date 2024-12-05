Редкий телефонной звонок между сторонами был проведен в прошлую среду, а именно: за день до Дня благодарения и в то же время через шесть дней после того, как Россия запустила по Украине новую баллистическую ракету средней дальности якобы в ответ на использование нашей страной американского и британского оружия для ударов по РФ.

В ходе разговора Герасимов сообщил Чарльзу, что запуск баллистической ракеты "Орешник" был запланирован задолго до того, как администрация президента США Джо Байдена согласилась разрешить Украины бить ракетами ATACMS по военным объектам внутри территории России.

Пресс-секретарь генерала Брауна капитан Джереал Дорси заявил журналистам, что "по просьбе Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее".

Он добавил, что двое мужчин "обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, включая продолжающийся конфликт в Украине".