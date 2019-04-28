Геращенко заявила Росії про необхідні кроки для реалізації Мінських домовленостей

Перший віце-спікер Верховної Ради та представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що РФ повинна скасувати низку указів стосовно визнання документів так званих "ДНР" й "ЛНР", а також результатів "виборів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геращенко в Facebook.

Геращенко заявила, що Путін робить хамські заяви про паспортизацію усіх українців.

"Традиційна його КДБшна тактика - піднімати ставки і нагнітати ситуацію, створюючи кризи перед важливими зустрічами. Він готує несприятливий фон для першого діалогу з новообраним президентом. Нічого нового і неочікуваного", - заявила Геращенко.

Перший віце-спікер заявила, що Україна виконала політичний блок Мінських домовленостей, ухваливши закон про амністію та особливості місцевого самоврядування.

"Але ці закони не набули чинності через РФ і Кремль, які провели на окупованих територіях незаконні вибори в 2014 і 2018 роках", - підкреслила вона.

Також Геращенко наголосила, що президент РФ Володимир Путін повинен скасувати свої укази про паспортизацію українців, а на окупованих територіях необхідно терміново розформувати "усі псевдооргани псевдовлади".

Вона наголосила, що будь-які регіональні вибори на Донбасі можуть відбуватись лише після демілітаризації й виключно за українським законодавством.

"І ключове: Україна повинна твердо стояти на позиції – ніяких прямих переговорів із маріонетковими, створеними РФ режимами, ніякої легітимізації псевдореспублик", - підкреслила віце-спікер.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Путін може спростити видачу паспортів РФ усім українцям. За його словами, Москва розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але і всієї України.