Геращенко: під час кризи Рада має працювати в штатному режимі

В умовах кризи Верховна рада має працювати в штатному режимі, без змін календарного плану.

Про це написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook.

"Ми щиро бажаємо якнайшвидшого одужання керівництву Верховної ради Дмитру Разумкову і Руслану Стефанчуку, але категорично проти змін до календарного плану сесії. Ми проти "карантину вихідного дня" для Верховної Ради і наголошуємо, що згідно з регламентом заступник голови Верховної Ради має вести сесії за відсутності голови і першого заступника. І Олена Кондратюк готова виконати свою роботу, а ми всі готові працювати, коли країна реально летить в прірву", - написала Геращенко.

Фракція вимагає вже у вівторок запросити прем'єр-міністра, уряд і заслухати про карантин вихідного дня.

Вона нагадала, що цього тижня в багатьох містах відбулися масові протести ФОП. "Європейська солідарність" вимагає в вівторок проголосувати за закони про відтермінування касових апаратів на рік і підтримку бізнесу.

Також фракція вимагає поставити в порядок денний створення ТСК по "вагнерівцям".

Геращенко вважає, що парламент має вирішити конституційну кризу, і тому у вівторок в порядку денному мають стояти закони про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування і повноваження НАЗК.

"Наша фракція зареєструвала три законопроекти, що стосуються вирішення цих питань, також про прозорий конкурс на обрання суддів КС. Ми готові до компромісу в цих питаннях, тому підписали і проект Разумкова, і готові негайно за нього голосувати", - додає Геращенко.

Також за її словами, більшість лідерів фракцій підтримують позицію щодо того, що Верховна рада має працювати в штатному режимі, без змін календарного плану.

Як писало РБК-Україна, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом і відправився на самоізоляцію.

Пізніше стало відомо, що у першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука теж підтвердили коронавірус.