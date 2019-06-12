ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Геращенко порівняла партію ЄС з "політичним спецназом"

Новини » Вибори 2019    12.06.2019 - 14:35
Геращенко порівняла партію ЄС з "політичним спецназом"
Ірина Геращенко (фото: rada.gov.ua)

Геращенко пояснила, чим команда Порошенка відрізняється від інших

Народний депутат Ірина Геращенко порівняла партію "Європейська солідарність" (ЄС) з "політичним спецназом". Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Геращенко.

"Журналісти задаються питання: чим наша команда відрізняється від інших в демократичному таборі? ЄС - це політичний спецназ. Де є сильний комбат і команда досвідчених, мужніх, професійних, з позицією. Тих, хто не боїться брати відповідальність і йде вперед, відстоювати і боротися, ставити мету і її досягати, хто має маршрут і дорожню карту, вміє орієнтуватися в джунглях. Де ветерани з радістю приймають новачків і підставляють їм плече. Де нові люди додають сили і впевненості, що прапор буде кому нести і відстоювати. А ті, хто мають досвід, користуються повагою і до їх слова дослухається", - написала політик.      

Вона висловила переконання, що в часи турбулентності, внутрішніх і зовнішніх викликів, в які стрімко мчить країна, в політиці потрібен "спецназ".

"Так у Львові сьогодні охарактеризувала нашу команду. Такі в мене асоціації", - додала Геращенко.

Зеленський взяв у список "Слуги народу" київських "кіоскерів" Порошенко: безвіз з ЄС помножив цінність українського паспорту
Новини України Порошенко Зеленський Ірина ГеращенкоЄвропейська солідарністьвыборы 2019
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся