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Геращенко: прийде час, коли за спецоперацію "вагнерівців" доведеться відповідати в суді

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 19:13
Геращенко: прийде час, коли за спецоперацію "вагнерівців" доведеться відповідати в суді Фото: Ірина Геращенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Прийде час, коли за "злиту" спецоперацію по "вагнерівцям" владі доведеться відповідати в суді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко.

Вона нагадала, що спецоперація була розроблена за часів президента Петра Порошенка спільно з міжнародними партнерами України.

"Ці злодії були причетні до злочину збиття МН17, до вбивств військових і цивільних українців на Донбасі, до злочинів в Сирії та інших злочинів, тому що вагнерівці - це приватна армія, яка знаходиться під покровительством Путіна і виконує найбрудніші спецоперації", - зазначила депутатка.

Також вона наголосила, що спецоперація по вагнерівцям була унікальною розробкою українських спецслужб, яка мала забезпечити можливість притягнути до відповідальності злочинців.

"Зараз ми би мали 33 свідки для міжнародних судів і в справі МН17 і вбивств на Донбасі", - сказала Геращенко.

Вона також підкреслила, що "справа вагнерівців" - це продовження тенденції знецінення владою операцій українських спецслужб, так само як в ситуації з Цемахом.

Як повідомлялося, раніше Порошенко зажадав негайно створити парламентську слідчу комісію щодо зірваної спецоперації із затримання російських бойовиків з ПВК "Вагнера".

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ПВК Вагнера
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