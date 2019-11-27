Геращенко: команда Зеленського робить все, аби посадити Україну на "енергетичну голку" Росії

Заяви уряду про те, що ми повертаємося до закупівлі російського газу, означає фінансування Україною російської економіки і "Газпрому". Це те, від чого попередня влада відмовилася ще в 2014 року, заявила народний депутат, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко під час засідання комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, повідомляє прес-служба політсили.

"Сьогодні ми почули заяву нового уряду про те, що Україна повертається до закупівлі російського газу. Тобто українська економіка своїми грошима буде субсидувати і фінансувати російську економіку і "Газпром". І ці гроші будуть йти на війну проти України. Вони будуть йти на вбивство українців", - наголосила політик.

Геращенко заявила, що вона разом з народним депутатом Марією Іоновою вимагають найближчим часом провести закрите засідання комітету, на якому мають бути розглянуті питання взаємин України з Російської Федерацією.

"Ми бачимо, що стосунки України і Росії заходять в нову стадію. Що в нас тепер торгівля з Росією - це не війна, а мир. Що в нас сьогодні Україну здають не військово, а економічно. Що наш уряд так званих технократів робить ставку не на енергозбереження і власний видобуток газу, а на посадку України на "енергетичну голку" і на субсидії", - підкреслила парламентар.

Народний депутат висловила обурення, що при наявності таких гострих питань профільний комітет Верховної ради не розглядає їх під час своїх засідань.

"В профільному комітеті все добре. Всі займаються чим завгодно, обговорюється що завгодно, тільки не енергетичні виклики, не виклики майбутньої зустрічі нормандського формату", - додала вона.

"Такої в’ялої позиції по зовнішній політиці не було в жодній Верховній раді", - резюмувала Ірина Геращенко.