Геращенко: готові вже завтра посилювати кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях

Ухвалений у п'ятницю парламентом України законопроект робочої групи, який відновлює відповідальність за неправдиве декларування доходів, є компромісним, проте "Європейська солідарність" готова вносити до нього зміни і посилювати відповідальність за брехню в деклараціях.

Про це заявила з трибуни парламенту співголова фракції "Євросолідарність" Ірина Геращенко.

"Політична команда президента Петра Порошенка ввела електронне декларування. Наша команда п'ять років декларувалася і проходила повну перевірку наших декларацій. Що ж сталося, коли в країні настав "інтелектуальний локдаун"? Спочатку "Слуги" відклали введення декларацій у 2019 році на два місяці, потім при повному узгодженні з Банковою, про що говорить "архітектор" президента Зеленського Богдан, було ухвалено це скандальне рішення Конституційного Суду. І наразі Зеленський та його команда до останнього тягнули кота за хвіст, щоб ще і цей рік мільйони чиновників, зокрема присутні в цьому залі "Слуги", уникли перевірки декларацій", - зазначила Геращенко.

"Неухвалення цього закону загрожує втратою безвізу (з ЄС - ред.). Тому що електронне декларування - це справді одна з важливих частин лібералізації безвізового режиму. Так само це загрожує тим, що тисячі чиновників знову уникнуть відповідальності", - застерігає вона.

"Наша політична команда в перший день після скандального рішення Конституційного Суду внесла низку законопроектів про повне відновлення кримінальної відповідальності. На жаль, у цій сесійній залі не знайшлося політичної волі, щоб навіть розглянути їх на комітеті, навіть винести в сесійний зал. Тому ми як компроміс підписували законопроект Разумкова і працювали в робочій групі для того, щоб повернути кримінальну відповідальність", - зазначила Геращенко.

Співголова фракції зазначила, що законопроект президента передбачає недекларування силових структур, тому його не можна підтримувати.

"Щоб ті, хто причетні до оборонних замовлень, ті, хто має корупційні ризики знову не декларувалися. Тому, звісно, законопроект робочої групи є компромісним, а ми готові завтра вже внести до нього зміни і голосувати за посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях", - резюмує Геращенко.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна рада схвалила законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування. За відповідний законопроект №4460-д проголосували 289 нардепів.