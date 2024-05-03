В Генштабе указали на важный нюанс по прохождению ВВК

"У человека за год могут произойти существенные изменения в состоянии здоровья. Возможно, нужно будет где-то пролечиться. За год человек может получить травму, заболеть, не дай Бог, серьезными заболеваниями. Поэтому обращением в ВВК или подтверждается пригодность к военной службе, или выносится другое решение", - сообщил он.

Глущенко добавил, что после обновления данных военнообязанный получит приглашение на ВВК.

"На данный момент вопрос стоит исключительно в обновлении данных. Если господин Виктор будет приглашен на ВВК соответствующей повесткой, он придет и пройдет ВВК. Вопрос стоит об обновлении данных, подчеркиваю это", - отметил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока не стоит задача, чтобы автоматически все, кто обновляют данные, получают направление на прохождение ВВК.

"Такое решение принимает ТЦК, исходя из обновленной информации, наличия тех задач, которые перед ним стоят", - отметил Глущенко.