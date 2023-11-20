В Генштабе об успехах ВСУ на юге: у оккупантов проблемы, вынуждены перекидывать новые силы

Проблемы у оккупантов

"У российских оккупантов начались проблемы. В результате больших потерь они вынуждены перебрасывать сюда подразделения с других направлений", - рассказал он.

Также, по словам Ковалева, значительные потери оккупационных войск обусловлены тем, что захватчики пытаются выбить украинских воинов с занимаемых позиций, из этих плацдармов.

"Почти ежедневно враг совершает от 4 до 10 таких попыток. Оккупанты на левобережье Херсонщины применяют весь арсенал оружия - от минометов до артиллерии большого калибра, ракетного, вооружения и авиации. Однако наши воины действуют смело и тактически грамотно, иногда даже дерзко", - добавил спикер.

Успехи ВСУ на левобережье Херсонской области

В Генштабе подтвердили, что подразделениям ВСУ удалось выбить россиян с занятых позиций на левом берегу Днепра и закрепиться там.

"Мы не можем раскрыть детали спецоперации, которую проводят наши подразделения. Впрочем, отмечу, что у Сил обороны есть четкий план действий, которого они придерживаются. Подразделения Сил обороны Украины проводят сейчас диверсионные, рейдовые и разведывательные действия", - добавил Ковалев.

В частности, по его данным, украинские воины обнаруживают пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия, склады и скопления личного состава, проводится разведка мест расположения личного состава и техники российских захватчиков, позиций артиллерии с целью их дальнейшего уничтожения средствами поражения.

"Одна из главных целей этой боевой работы - оттеснить врага как можно дальше от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданское население города Херсона от постоянных российских обстрелов", - напомнил спикер, добавив, что, несмотря на достаточно серьезную линию укреплений российских захватчиков на левом берегу Днепра, воинам удалось провести несколько удачных и успешных действий.

Обстановка в Херсонской области

17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области, который до сих пор остается захваченным Россией с февраля 2022 года. Благодаря чему ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Из-за успехов ВСУ российские войска тут же стали обстреливать и левобережье Херсонской области наряду с правобережье. Одновременно российские захватчики активизировали грабежи местного населения на временно оккупированной части региона.