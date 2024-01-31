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В Генштабе Румынии следующей целью РФ считают Молдову

Фото: глава Генштаба Румынии Влад Георгице (facebook.com/GabrielBeniaminLes)
Автор: Наталья Кава

Если Российская Федерация выиграет свою войну против Украины, следующей целью государства-агрессора будет Молдова.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Генштаба Румынии Влад Георгице в интервью изданию Europa Liberă.

Он отметил, что население Румынии, как и все население Европейского Союза, обеспокоено ситуацией в Украине.

Мы должны принять меры и быть готовыми. Если Россия победит в Украине, то главной целью станет Молдова. Мы станем свидетелями напряжения на Западных Балканах. Я считаю, что нельзя терять ни секунды. Это момент, когда все европейские страны должны задуматься над подготовкой. население", - сказал Георгице.

Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия подкупает избирателей, прошедших в ноябре на местных выборах.

Кроме того, Кишинев пытается сражаться с российской пропагандой. В октябре 2023 года в Молдове заблокирован доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ. После этого и других шагов пророссийская партия "Шор" организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и потребовала импичмента президента Маи Санду. В результате Конституционный суд Молдовы запретил деятельность "Шор".

В январе Санда также отмечала, что риски со стороны РФ из-за попыток свергнуть правительство в Кишиневе никуда не делись. Ожидается, что весной Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, используя режим в Приднестровье.

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