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В Генштабе Израиля пообещали разобраться, как военные допустили нападение ХАМАС

Фото: В Генштабе Израиля пообещали разобраться, как военные допустили нападение ХАМАС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Начальник Генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что во время нападения ХАМАС на территории, граничащие с сектором Газа, военные не справились со своими обязанностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

"Армия обороны Израиля несет ответственность за безопасность страны и ее граждан. И в субботу в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа, мы не выполнили наши обязанности. Мы разберемся, почему так произошло, но сейчас время воевать", - заявил Халеви.

В своем заявлении начальник Генштаба заявил, что лидеры сектора Газа столкнутся с последствиями - и будут уничтожены.

Халеви также выразил соболезнования семьям погибших.

"Цена войны высока и тяжела. Мы сделаем все, чтобы вернуть пленных домой", - сказал он.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в секторе Газа.

О том, что Министр обороны Израиля примет участие во встрече глав Минобороны стран НАТО, стало известно еще несколько дней назад.

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ХАМАСИзраильСектор Газа