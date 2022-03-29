ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Генштабі ЗСУ розповіли, як минула тридцять третя доба російського вторгнення

Новость на русском →
Київ, Вівторок 29 березня 2022 07:10
У Генштабі ЗСУ розповіли, як минула тридцять третя доба російського вторгнення Розбита техніка РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Збройні Сили України продовжують ведення оборонної операції на східному, Південно-Східному та північно-східному напрямках. У всіх напрямках українська армія успішно стримує противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст, концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.

Угрупованням Об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. ЗСУ знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і в живій силі.

Захисники з Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу вразили 17 повітряних цілей – 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів і 2 крилаті ракети. Авіація завдавала ракетно-бомбові удари по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі