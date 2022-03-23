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У Генштабі ЗСУ розповіли, як минула 27 доба війни: оперативна обстановка

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Середа 23 березня 2022 00:57
У Генштабі ЗСУ розповіли, як минула 27 доба війни: оперативна обстановка Фото: українські військові (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про ситуацію на фронтах в областях, і як закінчується 27-та доба протистояння захисників України російському військовому вторгненню.

Про це 23 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що через відсутність успіхів у війні проти нашої країни противник перейшов до тотального знищення об'єктів критичної інфраструктури.

Так, ворог продовжує артилерійські обстріли та ракетно-бомбові удари по житлових кварталах українських міст, історичних пам'ятках архітектури, школах, лікарнях і цивільних промислових виробництвах.

"В містах та селах, що чинять мирний опір військам окупантів, ті вдаються до мародерства, насильства стосовно мирного населення", - розповіли в Генштабі.

ЗСУ і тероборона продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника в усіх напрямках його висунення і наносять йому вогневе ураження наявними силами та засобами.

Так, на Донецькому та Луганському напрямках, противник намагався просунутися і закріпитися, але успіху не мав.

Військово-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров'я і, як наголошують в Генштабі, є співучасником злочинів проти українського народу.

"Разом з тим, існує ймовірність залучення збройних сил республіки білорусь у війні проти України на боці російської федерації. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави", - йдеться у зведенні.

Українські військові відбили за добу 7 атак ворога і знищили 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем і кілька автомобілів, було захоплено 3 БМП-3.

Крім того, підрозділами ППО були вражені повітряні цілі противника: 2 БПЛА, 4 літаки і ракета "Точка-У". Втрати особового складу військ РФ склали близько 100 осіб (ці дані уточнюються).

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області десантники збили "голкою" російську крилату ракету.

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