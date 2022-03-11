У Генштабі розповіли про втрати російських окупантів за добу

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ на 15 день війни. Так, понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
Так, втрати окупантів за минулу добу склали:
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:
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