У Генштабі розповіли про підготовку Білорусі вступити у війну проти України

"Республіка Білорусь, будучи сателітом РФ надає допомогу у розміщенні на своїй території військ та озброєння противника. В подальшому, імовірно, може підтримати російських загарбників у російсько-українській війні та сприяти досягненню цілей окупантів", - йдеться у публікації.

Зафіксовано, що з 24 лютого з Білорусі ведуться ракетні обстріли території України, і удари наносяться по військових і цивільних об'єктах.

"На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України", - розповіли в Генштабі.

За даними розвідки, протягом поточної доби була помічена значна активність авіаційної техніки.

Також було зафіксовано рух колон автомобільної техніки з продовольством і боєприпасами в районі населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ.