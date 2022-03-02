У Генштабі розповіли про підготовку Білорусі вступити у війну проти України

По українських цивільних і військових об'єктах з території Білорусі систематично завдаються ракетні удари з самого початку війни Росії проти нашої країни, в яку Москва хоче відкрито втягнути Мінськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.
"Республіка Білорусь, будучи сателітом РФ надає допомогу у розміщенні на своїй території військ та озброєння противника. В подальшому, імовірно, може підтримати російських загарбників у російсько-українській війні та сприяти досягненню цілей окупантів", - йдеться у публікації.
Зафіксовано, що з 24 лютого з Білорусі ведуться ракетні обстріли території України, і удари наносяться по військових і цивільних об'єктах.
"На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України", - розповіли в Генштабі.
За даними розвідки, протягом поточної доби була помічена значна активність авіаційної техніки.
Також було зафіксовано рух колон автомобільної техніки з продовольством і боєприпасами в районі населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони заявило про підготовку Росією свідомої провокації для виправдання використання білоруських військ в Україні.
Додамо, перед цим у ЗСУ розповіли, як розпізнати білоруські війська, які зайшли в Чернігівську область.
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