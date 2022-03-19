У Генштабі розповіли про обстановку на закінчення 23 доби війни

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну обстановку станом на закінчення 23-ої доби протистояння захисників України російському військовому вторгненню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Зазначається, що на підступах до Миколаєва противник був зупинений, проте частково окупанти домоглися успіху в Донецькому операційному районі - позбавивши на час Україну виходу до Азовського моря.

На Волинському напрямку обстановка не змінилася.

На Поліському напрямку ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь. Активних наступальних дій противник не здійснює. Також війська РФ змушені перейти до оборони на невигідних рубежах і позиціях, намагаються перегрупувати залишки сил і налагодити логістичне забезпечення.

Крім того, противник не залишає спроб відновлення просування в бік Києва - проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотників.

На Сіверському напрямку змін у складі угруповання військ противника і характері його дій не відбулося. Ворог продовжує частково блокувати Чернігів, обстрілюючи артилерією цивільні квартали міста. Для ведення розвідки та корекції вогню активно застосовує БПЛА.

На Слобожанському напрямку характер дій противника особливо не змінився. Тривають спроби блокування Сум та Харкова, а також спроби відновити наступ у напрямку Покровська. Окупанти посилили угруповання за рахунок введення з території РФ 2 підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Луганському напрямку інтервенти намагаються встановити контроль над Рубіжним і Попасною, а також блокувати Сєвєродонецьк.

В районі Рубіжного ворог закріпився на західних і північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід в південну частину міста. Тривають бої за Попасну.

У Донецькому напрямку окупанти ведуть бойові дії в районах н.п. Верхньоторецьке, Кримське, Авдіївка, Тарамчук. Триває блокада і спроби штурму Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку угруповання російських військ здійснює заходи з інженерного обладнання позицій, Налаштування системи логістичного забезпечення. Ворог не залишає спроб здійснити передислокацію окремих підрозділів у Миколаївському на Криворізькому напрямках.

Збройні сили ЗСУ стримують противника і здійснюють контрнаступні дії в певних операційних районах. Завдають арт- і ракетно-бомбових ударів по угрупованнях військ і колонах техніки.