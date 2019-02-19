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В Генштабі назвали кількість нового та модернізованого озброєння

Новини » Суспільство    19.02.2019 - 15:35
В Генштабі назвали кількість нового та модернізованого озброєння
Фото: Сергій Бессараб (www.mil.gov.ua)

Армія отримала 2,5 тис. одиниць нового озброєння

На сьогоднішній день до лав Збройних сил забезпечено системне надходження 2,5 тис. одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки. Про це повідомив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Бессараб у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також додав, що відновлено справність понад 16 тисяч одиниць озброєння і військової техніки.

За його словами, реформовані ЗСУ поступово стають сумісними з арміями країн НАТО.

"Завдяки консолідованій підтримці міжнародних партнерів, комплексним діям держави, законодавчим ініціативам Верховної ради у ЗСУ проведено реформування системи військового управління, бойового підготовки та всебічного забезпечення, які поступово стають сумісними з арміями країн НАТО", - сказав Бесараб.

Як повідомляло РБК-Україна, у лютому 2019 року "Укроборонпром" показав випробування модернізованого танку Т-64.

Нагадаємо, у Державному оборонному замовленні на 2019 рік передбачена поставка на озброєння Збройних сил України як мінімум до 20 зразків, яких раніше не було в ЗСУ.

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