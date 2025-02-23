Генштаб о ситуации на фронте: с начала суток почти 50 боев

По состоянию на 16:00 воскресенья, 23 февраля, на фронте с начала суток произошло 47 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают попытки штурмовать позиции украинских защитников, но воины ВСУ наносят значительные потери противнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты. В частности:

Братеница, Большая Писаревка, Чернацкое, Уланово, Кучеровка, Студенок, Степок, Шалыгино, Сидоровка, Симейкино Сумской области;

Лемищине Харьковской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг один раз атаковал в районе Волчанска, в настоящее время бой завершен.

На Купянском направлении противник предпринял попытку продвинуться вперед неподалеку Загрызово, получил отпор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Кузьмино и в направлении Нового, Чернещины, украинские защитники уже отбили шесть атак врага, бои продолжаются. Авиаудару подвергся Славянск.

На Краматорском направлении авиационный удар террористические войска нанесли по Рай-Александровке.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал восемь раз неподалеку Крымского и Торецка, идут четыре боя.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Луч, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 10 атак, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Потери оккупантов уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое, один бой еще продолжается.

На Гуляйпольском направлении противник КАБами атаковал Гуляйполе и Зеленое Поле.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают атаку в районе Степного. Каменское подверглось удару НАРами.

На Северском, Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили четыре атаки российских захватчиков, еще пять боев продолжаются. Противник нанес 17 авиационных ударов, сбросив при этом 27 КАБ, осуществил более 250 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.