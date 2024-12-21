Генштаб о ситуации на фронте: больше всего боев на Курском направлении

По состоянию на 22:00, 20 декабря, на фронте с начала суток произошло 191 боестолкновение. Из них 50 только в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
В этот день противник нанес три ракетных и 32 авиационных удара с применением девяти ракет и 59 КАБов, более 730 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов.
На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с врагом в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с позиций вблизи Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается.
Четырнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях Ямполовки, Тернов, Новосергиевки, Зеленого Гая, Ивановки, Торского, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Два боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении Силы обороны отбивали шесть вражеских попыток идти вперед вблизи Часового Яра.
Враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах Торецка и Леонидовки 10 раз получили жесткий отпор наших защитников. Одна атака продолжается до сих пор.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 41 штурмовое и наступательное действие. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волково, Песчаное, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка.
Тридцать пять атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще шесть боестолкновений - продолжаются. В то же время враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Александрополь, Сухой Яр и Покровск, в целом сбросив три управляемые бомбы.
"Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 370 человек, из них 171 - безвозвратно. Уничтожена одна БМП и девять автомобилей. Кроме того, повреждены миномет и единица автомобильной техники", - информирует Генштаб.
На Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 20 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь. Подразделения Сил обороны отбили 17 атак противника, три атаки продолжаются до сих пор. Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Константинополь и Андреевка.
"В то же время, на этом направлении Силы обороны обезвредили 86 оккупантов, из них 34 безвозвратно. Кроме того, уничтожена единица автомобильной техники", - говорится в сообщении.
На Времовском направлении произошло 25 боестолкновений. Двадцать два вражеских штурма уже остановлены нашими защитниками в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Большой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки. Ожесточенные бои продолжаются до сих пор. Также враг применял авиацию в районе Великой Новоселки, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы.
На Ореховском направлении наши воины успешно отбили попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.
Наши защитники четыре раза отражали атаки российских захватчиков на Приднепровском направлении. Враг применял штурмовую авиацию по району населенного пункта Ивановка, нанеся удары 8 неуправляемыми ракетами.
Пятьдесят боевых столкновений состоялось сегодня на Курском направлении, кроме того, враг нанес один ракетный удар и совершил 377 артиллерийских обстрелов.
На Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.
"Сегодня следует отметить воинов 425 отдельного штурмового батальона, 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 38 отдельной бригады морской пехоты, 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 124-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника", - резюмировали в Генштабе.
Напомним, что в целом за сутки, 19 декабря, на фронте тоже было зафиксировано 191 боевых столкновений, как за неполные сутки 20 декабря. Кроме того, враг также больше всего атаковал украинских военных именно Курской области РФ. ВСУ в результате боев отразили 60 штурмовых действий противника.
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