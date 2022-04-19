ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Генштаб: у російському ЧФ одна бригада втратила 3/4 складу, інша - 158 загиблими і 500 пораненими

Новость на русском →
Вівторок 19 квітня 2022 08:27
Генштаб: у російському ЧФ одна бригада втратила 3/4 складу, інша - 158 загиблими і 500 пораненими Фото: військові ЧФ РФ уже відмовляються воювати з Україною (sevastopol.info)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про величезні втрати у двох бригадах російського Чорноморського флоту, які беруть участь у війні. Йдеться про 126-у бригаду берегової оборони та 810-у окрему бригаду морської піхоти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

"За наявною уточненою інформацією втрати 126-ї бригади берегової оборони чорноморського флоту складають до 75%.

810-а окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти", - йдеться в повідомленні.

Також в Генштабі зазначили, що значна частина військових цих бригад вже передумала воювати проти України, і написала рапорти на відмову від участі в так званій "спеціальній операції".

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що крейсер "Москва" був уражений протикорабельними ракетами"Нептун".

Російська офіційна версія полягає в тому, що на флагмані здетонував боєзапас, а затонув він нібито при буксируванні.

При цьому рідні моряків з крейсера "Москва" вже почали в соціальних мережах публікувати інформацію про загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Черноморский флот Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас