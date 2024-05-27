Генштаб: РФ хочет вклиниться в оборону ВСУ в районе Очеретино, там продолжаются атаки

Россия пытается использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку из воздуха. Несмотря на действия врага, украинские воины дают бой, а на отдельных направлениях - сами осуществляют результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением 14 ракет и 46 авиаударов 69 КАБами, применили 311 дронов-камикадзе. Совершили более 2600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

В частности, на Покровском направлении россияне продолжают попытки вклиниться в оборону ВСУ в районе населенного пункта Очеретино. Там по состоянию на 23:00 продолжаются четыре атаки.

Также идут бои возле Сокола и Уманского. Всего на направлении произошло 31 боевое столкновение. На отдельных участках враг имел частичный успех. Наши защитники принимают активные меры для стабилизации ситуации.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Отбито 10 атак в районах сел Липцы и Терновая, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Ситуация контролируемая. Потерь позиций не допущено. Погибшими и ранеными 118 человек - составили потери захватчиков за текущие сутки. Украинские воины уничтожили два танка, семь БпЛА, восемь автомобилей, четыре единицы спецтехники. Повреждены четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, наши защитники продолжают уничтожать вражеские укрытия - за сегодня восемь из них перестало существовать.

На Купянском направлении противник 22 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в частности в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Грековка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Петропавловки, Берестового и Новоегоровки. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении враг потерял за сегодня 69 человек. Уничтожено российское средство ПВО и две пушки, еще одна артсистема повреждена.

На Лиманском направлении были отбиты три попытки противника продвинуться вперед. Продолжается бой в районе Тернов.

На Краматорском направлении атака противника отбита возле Ивановки. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

На остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела.

Напомним, рауше Генштаб сообщал, что с начала суток на Купянском направлении активность противника выросла почти вдвое.

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