Генштаб: РФ активизировалась на Харьковском направлении, но это не самый тяжелый участок

Как отмечает Генштаб, зафиксировано два боевых столкновения на Харьковском направлении. Из района Белгорода вражеские войска били двумя управляемыми авиабомбами по Старице и шестью по Волчанску.

На Купянском направлении отражены четыре штурмовых действия противника неподалеку от Синьковки, Берестового и Макеевки. Еще две атаки продолжаются возле Петропавловки и Новоегоровки.

На Лиманском направлении российские захватчики пытались улучшить положение недалеко от Дибровы. Силы обороны помешали этому. В то же время российские войска нанесли три удара управляемыми авиационными бомбами.

На Северском направлении количество боевых столкновений увеличилось до пяти. Враг успеха не имеет.

На Покровском направлении российские оккупанты совершили 16 атак. Семь атак оккупантов отражены в районах Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлового. Еще девять продолжаются вблизи Новоалександровки, Сокола, Прогресса и Невельского.

Три раза с начала суток россияне предпринимали штурмовые действия на Кураховском направлении.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, оккупанты дважды атаковали в районе Крынок.