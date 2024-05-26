Генштаб: Покровское направление - самое активное, возле Волчанска отбили угрозу прорыва

На Харьковском направлении украинские военные отразили угрозу прорыва оккупантов. Всего на фронте с начала суток произошло 35 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Как говорится в сводке, на Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отражена, обеспечена устойчивая оборона. Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения.
На Купянском направлении с начала суток происходило шесть боевых столкновений. Одна атака отбита, другие - продолжаются. На Лиманском направлении наши воины дали жесткий отпор попытке российских захватчиков продвинуться в сторону Невского.
На Краматорском направлении противник активных действий не производил.
На Покровском направлении интенсивность боевых действий достаточно высока - к настоящему времени противник уже 14 раз атаковал позиции наших войск. Шесть атак отбиты, а восемь боеприкосновений продолжаются.
На Кураховском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в районе Константиновки. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки.
На Времевском направлении, неподалеку от Раздельного и Старомайорского, две попытки оккупантов улучшить тактическое положение потерпели неудачу. На Ореховском направлении идет бой в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потери позиций не допущены.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Напомним, что российская армия сосредоточилась на продвижении на востоке Украины. Захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ в районе масти Часов Яр, также возле Авдеевки.
Кроме того, оккупанты в течение двух недель пытаются добиться успехов на севере Харьковской области. По словам президента Владимира Зеленского, потери врага в этом направлении составляют 8 к 1.
Также Зеленский заявил, что Россия собирает войска 90 километров северо-западнее Харькова и может готовить еще одно наступление.
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