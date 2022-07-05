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Генштаб показав знищення російської техніки на півдні (відео)

Фото: Генштаб показав знищення російської техніки на півдні (facebook.com/usofcom)
Автор: Марія Кучерявець

Українці бійці продовжують нищити ворожу техніку та самих окупантів на півдні. Опубліковано кадри роботи 59 ОМБр ім. Я. Гандзюка по росіянах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

"59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка якісно, аж "іскрить", стримує російські війська на півдні України - воїни щоденно нищать військову техніку та живу силу ворога", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, за минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили 30 окупантів, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню "Ураган", гаубицю "Мста-Б", вісім автомобілів і два склади з боєприпасами.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України