Генштаб о "непростых решениях" РФ по Херсону: могут отходить и оставить мобилизованных

"Мы не исключаем этого. Но, вы понимаете, что в полном составе не отойдут, если будут это делать при отходе войск (из Херсонской области, - ред.). Противник может отходить и оставить мобилизованные для выполнения задач сдерживания отхода свои войск, а наиболее боеспособные подразделения, кадровые, переместить заранее на левобережную Украину", - отметил Громов.

По его словам, мобилизованные россияне не смогут оказать сильное сопротивление Вооруженным силам Украины. Вариантов может быть множество, в Генштабе ВСУ прорабатывают разные варианты.

"Победа будет за нами", - подчеркнул замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ.

Накануне командующий российской армией в Украине Сергей Суровикин описал ситуацию в Херсонской области как тяжелую и допустил, что оккупационным силам придется принимать "непростые решения".