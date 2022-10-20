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Генштаб о "непростых решениях" РФ по Херсону: могут отходить и оставить мобилизованных

Фото: оккупанты могут в ближайшее время могут отойти с правого берега Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Группировка войск противника может в ближайшее время отойти с правобережной части Херсонской области на левобережную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Мы не исключаем этого. Но, вы понимаете, что в полном составе не отойдут, если будут это делать при отходе войск (из Херсонской области, - ред.). Противник может отходить и оставить мобилизованные для выполнения задач сдерживания отхода свои войск, а наиболее боеспособные подразделения, кадровые, переместить заранее на левобережную Украину", - отметил Громов.

По его словам, мобилизованные россияне не смогут оказать сильное сопротивление Вооруженным силам Украины. Вариантов может быть множество, в Генштабе ВСУ прорабатывают разные варианты.

"Победа будет за нами", - подчеркнул замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ.

Накануне командующий российской армией в Украине Сергей Суровикин описал ситуацию в Херсонской области как тяжелую и допустил, что оккупационным силам придется принимать "непростые решения".

Напомним, что вчера эксперт рассказал РБК-Украина, что оккупантам, вероятно, придется осуществить "жест доброй воли" в Херсонской области и оставшимся подразделениям отойти на левый берег Днепра.

Также ранее мы писали, что оккупанты увеличили количество блокпостов в Херсонской области после объявления массовой "эвакуации".

Также вчера Арестович назвал две возможные причины эвакуации оккупантов из Херсона. По его словам, оккупанты могут эвакуироваться из Херсона, чтобы сохранить пехоту для боев в Донецкой области, или вывести ключевой персонал из-под ударов в преддверии решающих сражений.

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Херсонская областьГенштаб ВСУВторжение России в Украину