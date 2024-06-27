Генштаб назвал наиболее проблемные направления: на одном из них за сутки уничтожены 300 окупантов

На 22:00 27 июня в сутки произошло 119 боевых столкновений.

Ситуация в районах боевых действий сложная, однако, под контролем наших защитников, уверяют в Генштабе.

На Харьковском направлении три штурмовых действия врага в районах Волчанска, Липцев и Сотницкого Казачка успеха не имели.

Купянское направление. Произошло 10 боеприкосновений. Оккупанты атаковали в районах Степной Новоселовки, северо-восточнее Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Все атаки отражены. Силы обороны осуществляют мероприятия по усилению рубежей и недопущению продвижения противника.

На лиманском направлении существенных изменений в обстановке не произошло. В течение дня агрессор восемь раз пытался прорвать нашу оборону в районах Копанок, Невского, Макеевки, Тернов и Торского. Четыре атаки отбиты, бои продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны успешно отразили шесть атак врага вблизи Спорного, Раздолевки и Выемки.

На Краматорском направлении враг уже 6 раз пытался вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районе Часова Яра. Три атаки отбиты. Бои продолжаются.

Оккупанты в течение дня продолжали активно действовать на Торецком направлении. В целом враг пытался 26 раз штурмовать позиции наших защитников в районах Дружбы, Железного, Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Один бой продолжается.

По предварительной информации, на Торецком направлении враг потерял 70 человек, пять единиц автомобильной техники и артсистему. Повреждены два автомобиля и артиллерийская система.

Также напряженной остается обстановка на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Евгеньевка, Прогресс, Новоселовка Первая, Карловка и Уманское. Всего произошло 27 атак, одна продолжается.

По имеющейся информации, враг потерял на этом направлении более 300 военнослужащих, танк, три ББМ, пять артсистем и один автомобиль. Повреждены три танка, четыре ББМ и четыре артсистемы.

На Кураховском направлении в течение дня оккупанты 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Два боестолкновения еще продолжаются. Ситуация находится под контролем наших защитников.

Предварительно около 50 военнослужащих потерял враг на Кураховском направлении за сегодня. Также уничтожены четыре танка, девять боевых бронированных машин. Еще пять танков повреждены.

На Времивском направлении враг давил в районе Константиновки. Две атаки отбиты, одно боесоприкосновение продолжается.

На Ореховском направлении успеха не имела попытка агрессора атаковать наших защитников в районе Малой Токмачки.

Приднепровское направление. Десять атак противника успешно отбиты. Потери позиций не допущены. Ситуация под контролем сил обороны.

Подразделениями нашей авиации, ракетных войск и артиллерии с начала суток нанесены поражения по пяти районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, зенитно-ракетному комплексу, радиолокационной станции и трем складам с боеприпасами противника.