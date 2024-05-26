Генштаб: на Купянском направлении активность врага выросла почти вдвое

"Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы прорвать нашу оборону. Резко, почти в два раза в течение дня, возросла активность врага на Купянском направлении. Не спадает она и на Покровском. Украинские войска принимают меры по удержанию позиций и уничтожают наступательный потенциал врага", - рассказали в Генштабе.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении ситуация без особых изменений. Враг продолжает попытки улучшить тактическое положение в районах Волчанска и Липцев. Около последнего ударил еще тремя КАБами. Всего на севере Харьковской области сегодня оккупанты сбросили уже 22 управляемые авиабомбы.

На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений с 21 с начала дня. Вражеские штурмовые действия продолжаются в районах Новоегоровки, Петропавловки, Берестового и Грековки. Оккупанты не прекращают авиаударов - еще два произошло по территориям близ Богуславки и Шейковки.

На Лиманском направлении идет бой в районе Тернов. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении произошло уже 31 боевое столкновение. Противник при поддержке авиации направляет основные усилия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол и Уманское. Также нанес три авиаудара возле Скучного и Новоселовки Первой.

На Времевском направлении враг продолжает бить управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиаракетами, возле Старомайорского, Урожайного и Ольговского. Количество боестолкновений не изменилось.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.