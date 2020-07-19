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Генсек ООН заявив, що 26 осіб володіють половиною багатств планети

США, Неділя 19 липня 2020 01:44
Генсек ООН заявив, що 26 осіб володіють половиною багатств планети
Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com-United Nations)
Автор: Надія Собенко

Більше 70% людей у світі живуть в умовах зростаючої нерівності в доходах і якості життя

Статки 26 найбагатших жителів Землі еквівалентні доходам половини населення планети. При цьому на сьогодні більше 70% людей у світі живуть в умовах зростаючої нерівності в доходах і якості життя.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи з лекцією, приуроченою до річниці з дня народження колишнього президента ПАР Нельсона Мандели, повідомляє сайт ООН.

"Різниця у рівні фінансового добробуту - єдиний критерій нерівності. Якість життя людей залежать від їхньої статі, етнічного походження, раси, наявності інвалідності та багатьох інших аспектів. Життя мільйонів людей на планеті багато в чому визначається факторами, які виникають безпосередньо у момент їхнього народження", - сказав Гутерріш.

За його словами, високий рівень фінансового розшарування у світі породжує економічну нестабільність, корупцію, фінансові кризи, зростання злочинності, призводить до погіршення фізичного і психічного здоров'я людей.

Генсек ООН зазначив, що в період з 1980 по 2016 рік на 1% найбагатших людей світу припадало 27% загального сукупного зростання доходів.

За його словами, більше половини 20-літніх людей в країнах з високим рівнем людського розвитку в даний час мають вищу освіту, тоді як у країнах з низьким рівнем розвитку людського потенціалу цей показник становить всього 3%.

"Ще більше жахає ось такий факт. Близько 17% дітей, народжених двадцять років тому в країнах з низьким рівнем розвитку людського потенціалу, вже померли", - сказав Гутерріш.

Крім того, він заявив, що пандемія коронавірусу ще більше посилила проблему економічного та соціального дисбалансу на планеті. Через неї ще 100 мільйонів людей можуть опинитися в крайньому зубожінні, а голод може досягти історичних масштабів.

За словами Генсека ООН, світ переживає найглибший глобальний спад економіки з часів Другої світової війни і наймасштабніше падіння доходів населення з 1870 року.

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