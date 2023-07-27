Генсек ООН осудил государственный переворот в Нигере

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил государственный переворот, который недавно произошел в Нигере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу генсека ООН.

"Я решительно осуждаю неконституционную смену правительства в Нигере, объявленную 26 июля. Президент Базум (президент Нигера Мохамед Базум - ред.) задержан, и я беспокоюсь за его безопасность и благополучие", - написал Гутерриш.

Он также подчеркнул, что призывает немедленно освободить главу государства без каких-либо предварительных условий.

Госпереворот в Нигере

Напомним, в Нигере военнослужащие президентской гвардии организовали государственный переворот. Они незаконно удерживают президента Мохаммеда Базума.

Армия отказалась поддерживать восставших. По неподтвержденным данным, она готова атаковать мятежников, если они не опомнятся.

В страну уже направился президент Бенина Патрин Талон для того, чтобы попытаться урегулировать ситуацию.

Более детально о событиях в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.