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Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности

Среда 07 мая 2025 01:52
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Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность военными операциями Индии в Пакистане и контролируемом Пакистаном Кашмире.

Генсек призвал Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности.

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен военными операциями Индии через линию контроля и международную границу. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности", - заявил он.

Генсек также добавил, что "мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном".

Военная эскалация между Индией и Пакистаном

В ночь на 7 мая по индийскому времени Индия ударила ракетами по территории Пакистана и подконтрольных Пакистану районах Кашмира.

В результате атаки есть жертвы среди гражданского населения. Пакистан закрыл воздушное пространство и начал операцию возмездия в ответ.

Исламабад также созывает заседание Комитета нацбезопасности.

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ООН Антониу Гутерриш
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