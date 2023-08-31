Генсек ООН отправил Лаврову "конкретные предложения" для возобновления "зерновой сделки"

Письмо Гутерриша пришло в преддверии встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я считаю, что мы представили предложение, которое может стать основой для возобновления, но возобновления, которое должно быть стабильным. Мы не можем иметь черноморскую инициативу, которая переходит от кризиса к кризису, от приостановки к приостановке. Мы должны иметь что-то, что работает и работает на благо всех", - заявил Гуттериш.

В то же время российский дипломат на условиях анонимности заявил агентству, что в письме Гутерриша Лаврову "нет никаких откровений" и что в нем просто "подытожены предыдущие идеи ООН, которые не сработали".

"У нас есть конкретные решения... позволяющие обеспечить более эффективный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки по адекватным ценам. Я верю, что, серьезно работая, мы сможем найти положительное решение для всех", - заявил генсек ООН.

Выход России из зернового соглашения

В июле текущего года Российская Федерация заявила о выходе из зернового соглашения из-за якобы "невыполнения его условий". В частности страна-террорист начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Турция, со своей стороны, пытается убедить Москву вернуться к соглашению, которое было заключено при посредничестве Анкары и ООН.

В частности, ожидается, что в ближайшее время Эрдоган посетит Москву, чтобы убедить Путина вернуться к "зерновой сделке".

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