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Генсек ООН закликав посилити міжнародне співробітництво для боротьби з COVID-19

Нью-Йорк, Вівторок 22 вересня 2020 05:57
Генсек ООН закликав посилити міжнародне співробітництво для боротьби з COVID-19
Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com/United Nations)
Автор: Инна Собора

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив із заявою до 75-річчя Організації об'єднаних націй. Він закликав країн-учасниць до посилення міжнародного співробітництва перед обличчям глобальних викликів.

Про це повідомляє DW.

За його словами, тільки разом країни зможуть подолати нестабільність у світі.

"Насувається кліматична катастрофа, біорізноманіття зменшується, бідність знову зростає, поширюється ненависть, геополітична напруженість загострюється… Пандемія COVID-19 оголила нестабільність у світі. Тільки разом ми зможемо виступити проти цього", - сказав Гуттеріш.

Генсек також високо оцінив досягнення ООН за часи існування організації.

"Ніколи в сучасній історії ми не жили стільки років без військового протистояння між великими державами", - додав Гуттеріш.

Раніше в ООН заявляли, що введення тимчасового базового доходу для вразливих груп населення у 132 країнах, що розвиваються, може приборкати сплеск захворюваності COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світовий туризм втратив 320 млрд доларів через пандемію коронавірусу.

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