Генсек ООН запропонував G20 створити групу з глобальної COVID-вакцинації

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що глобальна вакцинація від коронавіруса потребує скоординованих зусиль. Тому він запропонував G20 створити спеціальну групу з вакцинації від COVID-19.

Про це генсек ООН заявив під час засідання Ради безпеки ООН .

"Світу терміново потрібен глобальний план з вакцинації, щоб звести воєдино всі необхідні для цього ресурси, наукові знання та фінансові кошти. Я вважаю, що G20 знаходиться в такому положенні, яке дозволяє їй створити спеціальну робочу групу для підготовки такого плану і його подальшої координації та фінансування", - заявив він.

Гутерріш зазначив, що готовий мобілізувати зусилля ООН для підтримки роботи спецгрупи.

"Робоча група повинна включати всі країни, де є ресурси, необхідні для розробки вакцини або її виробництва при наявності ліцензії. У неї також повинні увійти Всесвітня організація охорони здоров'я та інші міжнародні організації і фінансові установи. Робоча група буде мати можливість мобілізувати фармацевтичні компанії і ключові промислові і транспортні підприємства", - заявив він.

Генсек ООН зазначив, що питання фінансування групи можна було б почати обговорювати на зустрічі G7, яка відбудеться в кінці цього тижня.