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Генсек ООН о подрыве Каховской ГЭС: еще одно разрушительное последствие вторжения России

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Вторник 06 июня 2023 19:06
Генсек ООН о подрыве Каховской ГЭС: еще одно разрушительное последствие вторжения России Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Подрыв Каховской гидроэлектростанции является очередным разрушительным последствием вторжения России на территорию Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы все видели трагические кадры, появившиеся сегодня в связи с грандиозной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой в Херсонской области Украины… Сегодняшняя трагедия - это еще один пример ужасающей цены войны для людей. Шлюзы страданий переполняются уже более года", - отметил Гутерриш.

Он добавил, что атаки на гражданское население и объекты критической инфраструктуры должны прекратиться.

"Прежде всего, я призываю к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", - подчеркнул он.

При этом, по словам генсека, ООН уже срочно оказывают поддержку жителям районов, которые пострадали от затопления. Им предоставляют питьевую воду, таблетки для очистки воды и другую помощь.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, которая была заминирована еще в прошлом году. Из-за этого около 80 населенных пунктов могут быть затоплены.

При этом в ООН на фоне такого теракта оккупантов напомнили о Дне русского языка. Подобная выходка вызвала много критики в адрес Организации.

Более детально об инциденте на Каховской ГЭС можете узнать в материале РБК-Украина.

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