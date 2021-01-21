Генсек ООН відреагував на перші рішення Байдена

Генсек ООН Антоніу Гутерреш привітав рішення президента США Джо Байдена повернути країну у ВООЗ. Також він висловив солідарність з ініціативою президента повернутися в кліматичну угоду.

Про це заявив офіційний представник генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

"Генеральний секретар вітає заяву Сполучених Штатів про відновлення співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Підтримка Всесвітньої організації охорони здоров'я абсолютно необхідна для світових зусиль щодо скоординованої боротьби з COVID-19", - йдеться в заяві.

На думку генсека, настав час працювати разом в дусі солідарності, щоб зупинити вірус.

"Вакцини є найважливішим інструментом у боротьбі з COVID-19, і приєднання Сполучених Штатів до механізму COVAX, а також його підтримка ними надасть імпульс зусиллям щодо забезпечення рівного доступу до вакцин для всіх країн", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, Байден зупинив вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Байден повернув в країну в Паризьке кліматичну угоду. Документ включає в себе скасування президентського дозволу на експлуатацію для спірного нафтопроводу Keystone XL.