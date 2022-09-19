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Генсек ООН: ми далекі від переговорів Зеленського та Путіна

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Понеділок 19 вересня 2022 05:24
Генсек ООН: ми далекі від переговорів Зеленського та Путіна Фото: Антоніу Гутерріш, генсек ООН (wikimedia)
Автор: Артур Родивилов

Генсек ООН Антоніу Гутерреш вважає, що Росія та Україна далекі від можливості створення умов для досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

На його думку, за таких умов складно провести переговори президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

"Я думаю, було б важливим створити умови для досягнення миру відповідно до Статуту ООН, з міжнародним правом, але якщо міркувати реалістично, я думаю, ми все ще далекі від цієї можливості і, ймовірно, буде складним провести прямі переговори між двома президентами" , - сказав він.

Генсек ООН зазначив, що готовий надати "добрі послуги" для сприяння переговорам, але їхнє проведення залежить від бажання сторін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Росія має показати прагнення до переговорів. Для цього Москва має визнати свій статус окупанта.

Згодом він наголосив, що зараз не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

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