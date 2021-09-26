ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Генсек ООН: людство неприпустимо близьке до ядерного знищення

Новость на русском →
Нью-Йорк, Неділя 26 вересня 2021 08:43
Генсек ООН: людство неприпустимо близьке до ядерного знищення Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (Fiona Goodall/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що на сьогодні людство підійшло неприпустимо близько до ядерного знищення. Він в черговий раз виступив за знищення ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"У всьому світі зберігається близько 14 000 одиниць ядерної зброї. Людство залишається неприпустимо близьким до ядерного знищення", - зазначив Гутерріш.

За його словами, прийшов час назавжди "розсіяти хмари ядерного конфлікту", знищити ядерну зброю в усьому світі і відкрити нову еру довіри.

Зазначимо, цю заяву генсек ООН зробив до Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея розвивала свої ядерні програми у першій половині 2021 року в порушення міжнародних санкцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Антоніу Гутерріш Ядерна зброя
NEWS
Усик переміг Джошуа і відібрав чемпіонські пояси
Усик переміг Джошуа і відібрав чемпіонські пояси
DAILY
"Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом