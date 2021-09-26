Генсек ООН: людство неприпустимо близьке до ядерного знищення

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що на сьогодні людство підійшло неприпустимо близько до ядерного знищення. Він в черговий раз виступив за знищення ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"У всьому світі зберігається близько 14 000 одиниць ядерної зброї. Людство залишається неприпустимо близьким до ядерного знищення", - зазначив Гутерріш. За його словами, прийшов час назавжди "розсіяти хмари ядерного конфлікту", знищити ядерну зброю в усьому світі і відкрити нову еру довіри. Зазначимо, цю заяву генсек ООН зробив до Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.