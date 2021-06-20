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Генсек ОБСЄ завтра відвідає Росію: на порядку денному буде Україна

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід завтра, 21 червня, відвідає Росію для зустрічей з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та іншими чиновниками. На порядку денному, зокрема, буде урегулювання конфлікту в Україні.

Про це повідомляють прес-служба ОБСЄ та прес-служба МЗС Росії.

Як заявили в ОБСЄ, Шмід та російські посадовці обговорять широке коло регіональних та тематичних питань, які стосуються безпеки та стабільності в ОБСЄ.

Водночас в російському МЗС повідомили, що Лавров хоче обговорити з генсеком ОБСЄ роботу Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, а також діяльність спостерігачів ОБСЄ на території України.

Згідно з повідомленням МЗС РФ, міністр Лавров буде скаржитися на те, що Україна нібито не хоче виконувати мінські домовленості, а також спробує вмовити ОБСЄ "вплинути" на українську сторону для того, щоб Україна почала прямі переговори з підконтрольними Кремлю бойовиками в ОРДЛО.

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