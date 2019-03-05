Генсек ОБСЄ підтримав новий законопроект про адвокатуру

Гремінгер прокоментував новий законопроект

Законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде Украины, является прогрессом по сравнению с действующим законодательством об адвокатуре. Такое мнение высказал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в понедельник в Вене в штаб-квартире ОБСЕ во время конференции "Итоги ключевых реформ в Украине: децентрализация и судебная система", сообщает РБК-Украина.

По его словам, судебная реформа была бы неполной без реформирования адвокатуры, а соответствующий законопроект 9055, который все еще ждет рассмотрения в Верховной раде, он назвал долгожданным.

"Я разделяю взгляды, что предложенный законопроект является шагом вперед по сравнению с законом об адвокатуре, что действует с 2012 года. И я призываю украинское руководство оставаться преданными реформе", – сказал генсек ОБСЕ в своей речи.

Оценивая предварительные результаты судебной реформы в Украине, Гремингер отметил как большие достижения фундаментальные изменения в судебной системе на законодательном уровне, а также значительное кадровое обновление судейства за счет профессионалов из других юридических профессий.

Законопроект 9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" был подан на рассмотрение Верховной рады президентом Петром Порошенко в сентябре 2018 года. Документ предусматривает расширение профессиональных прав адвокатов, предоставляет дополнительные гарантии адвокатской деятельности, а также создает прозрачную систему дисциплинарной ответственности адвокатов за нарушение норм профессиональной этики.

По оценкам экспертов Совета Европы, законопроект 9055 полностью соответствует требованиям и стандартам Евросоюза. С призывом поддержать этот законопроект в депутатов Верховной рады обратилась совет директоров Американской торговой палаты в Украине.

На сегодня проект закона об адвокатуре прошел комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия и с рекомендацией к принятию в первом чтении был передан на рассмотрение в сессионный зал.