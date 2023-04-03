Генсек НАТО призвал Россию немедленно освободить журналиста WSJ
России необходимо немедленно освободить задержанного "за шпионаж" журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
По его словам, он присоединяется к призыву Соединенных Штатов Америки освободить американского журналиста.
"Его арест вызывает озабоченность. Важно уважать свободу прессы, права журналистов, права задавать вопросы и выполнять свою работу. Поэтому мы призываем к его немедленному освобождению", - подчеркнул Столтенберг.
Напомним, Гершкович был задержан 30 марта в российском Екатеринбурге. Ему предъявили обвинения в "шпионаже".
Позже президент США Джо Байден призвал Россию отпустить журналиста.
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