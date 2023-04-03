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Генсек НАТО призвал Россию немедленно освободить журналиста WSJ

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Понедельник 03 апреля 2023 15:52
Генсек НАТО призвал Россию немедленно освободить журналиста WSJ Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

России необходимо немедленно освободить задержанного "за шпионаж" журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, он присоединяется к призыву Соединенных Штатов Америки освободить американского журналиста.

"Его арест вызывает озабоченность. Важно уважать свободу прессы, права журналистов, права задавать вопросы и выполнять свою работу. Поэтому мы призываем к его немедленному освобождению", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, Гершкович был задержан 30 марта в российском Екатеринбурге. Ему предъявили обвинения в "шпионаже".

Позже президент США Джо Байден призвал Россию отпустить журналиста.

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НАТО Российская Федерация The Wall Street Journal Йенс Столтенберг
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