Генсек НАТО призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины

Столтенберг находится в Сеуле, первой остановке в поездке, которая будет включать Японию и направлена ​​на укрепление связей с союзниками США перед лицом войны в Украине и растущей конкуренции с Китаем.

Столтенберг заявил, что события в Европе и Северной Америке взаимосвязаны с другими регионами и что альянс хочет помочь справиться с глобальными угрозами за счет расширения партнерских отношений в Азии.

Выступая в Институте перспективных исследований Чея в Сеуле, он поблагодарил Южную Корею за нелетальную помощь Украине, но призвал ее сделать больше, добавив, что существует срочная потребность в боеприпасах.

Напомним, что Южная Корея передаст Украине 20 высокомощных генераторов и пять мини-экскаваторов.

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