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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Генсек НАТО посоветовал Зеленскому восстановить отношения с Трампом

Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера в Овальном кабинете между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого Дональдом Трампом возникла перепалка. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал украинскому лидеру восстановить отношения с президентом США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN America и The Guardian.

"Я сказал Зеленскому, что вам нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и администрацией США", - заявил Рютте в интервью BBC.

Он подчеркнул, что США, Украине и Европе нужно держаться вместе, чтобы привести Украину к прочному миру.

На вопрос о том, что сказал Зеленский о своей встрече с Трампом, Рютте ответил, что не имеет права разглашать, о чем они говорили. При этом "ясно дал ему понять, что мы действительно должны уважать то, что президент Трамп сделал для Украины" (речь о противотанковых ракетах Javelin, которые США предоставили нашей стране во время первого срока Трампа).

Генсек НАТО добавил, что Украина была бы "никем" без поддержки Соединенных Штатов.

"Поэтому я сказал ему, что мы действительно должны отдать должное Трампу за то, что он сделал тогда, да то, что Америка сделала с тех пор, а также за то, что Америка продолжает делать", - подчеркнул Рютте.

Он также назвал вчерашнюю встречу двух лидеров в Белом доме "неудачной".

Помимо этого, Рютте настаивал на том, что Трамп намерен добиться прочного мира в Украине, но заявил, что президент США хотел бы, чтобы Европа и Канада тратили больше средств на оборону.

"Послушайте, я полчаса говорил в четверг с Дональдом Трампом по телефону. Мы друзья. Мы работали вместе много лет. Я знаю, что он настроен привести Украину к прочному миру. Он настроен на НАТО. Конечно. Он ожидает, что европейские партнеры по НАТО и в Канаде будут тратить больше и наращивать оборонное производство. И он прав", - заявил генсек НАТО.

Что предшествовало

Напомним, вчера между главами двух государств возник конфликт. Это случилось после того, как во время общения со СМИ вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что дипломатия с Россией - это единственный путь к урегулированию конфликта (войны в Украине).

Зеленский отреагировал на слова, спросив, о какой дипломатии говорит Вэнс, упомянув то, что Россия не выполняла предыдущих договоренностей. Это, в свою очередь, вызвало раздражение у Трампа, после чего он обвинил украинского лидера в "игре с Третьей мировой войной".

После случившегося Зеленский досрочно покинул Белый дом, была отменена совместная пресс-конференция по итогам встречи, и не было подписано соглашение о полезных ископаемых.

Вскоре американские союзники Украины и европейские лидеры выразили поддержку Зеленскому, демократы в Конгрессе США осудили поведение Трампа, а команда американского президента, наоборот, возложила ответственность на украинского лидера.

Подробнее о случившемся - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийНАТОСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМарк РюттеВойна в Украине