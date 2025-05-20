RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Генсек НАТО оценил телефонный разговор Трампа и Путина

Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО положительно оценивает то, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп начал восстанавливать связь между Белым домом и Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время разговора с журналистами.

По словам Рютте, он рад тому, что Трамп занял "лидерскую роль" в вопросе переговоров по войне в Украине и вырвал этот вопрос из тупика. Он добавил, что американская администрация активно вовлечена в этот процесс и тесно координирует свои действия с европейскими партнерами и Украиной.

"Ну, очевидно, что до января не было никаких переговоров с россиянами. Я думаю, что положительным моментом является то, что президент Трамп также начал открывать линии связи с российским президентом. И, конечно, вы надеетесь на результаты как можно скорее, но это не всегда возможно в реальной жизни, поскольку это сложный конфликт", - добавил он.

 

Звонок Трампа Путину и Зеленскому

Вчера, 19 мая, Трамп провел телефонные переговоры с Путиным и президентом Владимиром Зеленским. При этом с последним он общался дважды. Сначала он позвонил украинскому лидеру, после этого переговорил с диктатором и впоследствии снова вышел на связь с Зеленским.

После телефонных переговоров глава Белого дома заявил, что Россия и Украина должны начать переговоры о прекращении боевых действий и завершении вооруженного противостояния.

Больше подробностей о содержании телефонного разговора Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиМарк Рютте