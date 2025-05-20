Генсек НАТО оценил телефонный разговор Трампа и Путина

По словам Рютте, он рад тому, что Трамп занял "лидерскую роль" в вопросе переговоров по войне в Украине и вырвал этот вопрос из тупика. Он добавил, что американская администрация активно вовлечена в этот процесс и тесно координирует свои действия с европейскими партнерами и Украиной.

"Ну, очевидно, что до января не было никаких переговоров с россиянами. Я думаю, что положительным моментом является то, что президент Трамп также начал открывать линии связи с российским президентом. И, конечно, вы надеетесь на результаты как можно скорее, но это не всегда возможно в реальной жизни, поскольку это сложный конфликт", - добавил он.