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Генсек НАТО назвал вступление Финляндии и Швеции главным приоритетом Альянса

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО являются "главным приоритетом" Альянса. Обе страны продемонстрировали самый быстрый прогресс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Настало время ратифицировать и полностью приветствовать как Финляндию, так и Швецию в качестве членов", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Хельсинки.

По его словам, "немыслимо, чтобы существовала какая-либо угроза Финляндии или Швеции без реакции НАТО".

Столтенберг сказал, что до сих пор у Финляндии и Швеции был "самый быстрый процесс вступления в НАТО в современной истории".

Обе страны подали заявку на членство в мае прошлого года, а в июне все союзники по НАТО согласились пригласить обе страны присоединиться к альянсу и изложили протоколы о присоединении.

На данный момент 28 из 30 союзников ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Только Венгрия и Турция еще не сделали этого.

По словам Столтенберга, венгерский парламент дал понять, что они начнут обсуждение в течение нескольких дней.

Столтенберг добавил, что Турция выразила некоторую озабоченность по поводу присоединения стран, в основном в отношении Швеции.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Финляндия и Швеция будут участвовать в качестве полноправных членов НАТО на саммите военного альянса в Вильнюсе в июле.

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