Генсек НАТО: мы должны вывести Украину в наилучшее возможное положение перед переговорами

Украина должна была в самой сильной возможной позиции, когда она решит сесть за стол переговоров с РФ. В этом заключается глобальный геополитический контекст.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте под заседанием в формате "Рамштайн".
"Глобальный контекст таков, что мы должны привести Украину в наилучшее возможное положение. Что в один прекрасный день, когда по инициативе Украины начнутся переговоры о том, как разрешить этот конфликт, они будут в наилучшем возможном положении, чтобы сделать это", - сказал Рютте.
Он отметил, что по итогам переговоров важно убедиться, что достигнутое соглашение будет выгодным. Ведь если такое соглашение не будет достигнуто, за этим внимательно будут наблюдать в Китае, Северной Корее, Иране и России.
"Весь мир наблюдает. Поэтому мы должны убедиться, что Украина находится в наилучшем положении. И мы не должны забывать, что на кону здесь геополитический контекст", - подчеркнул генсек НАТО.
Стоит отметить, что сейчас Украина и России не ведут мирных переговоров. Однако западные СМИ все чаще сообщают, что якобы переговоры могут начаться уже в 2025 году.
Такие предположения возникают, в частности, и из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он утверждал, что хотел бы посадить Украину и РФ за стол переговоров.
В Украине отмечают, что вернутся за стол переговоров только при более сильной позиции. При этом Украина не отвергает путь дипломатии.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сначала хотел бы получить от избранного президента США Дональда Трампа гарантии, а потом начинать переговоры с россиянами.
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